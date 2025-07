Commissione pari opportunità: verso l’istituzione del sociologo di comunità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità, riunita nel pomeriggio di ieri all’Aquila, ha proseguito il lavoro di studio e confronto per arrivare a una definitiva proposta di legge per l’istituzione del “sociologo di comunità”. Sul tema è stata raccolta la testimonianza del prof. Roberto Veraldi, presidente del Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Università degli studi “G’. D’Annunzio” Chieti-Pescara, che ha ricordato come la figura del sociologo debba “offrire una chiave di lettura e una mappatura dei contesti favorendo i processi decisionali”. La Commissione si è proposta di realizzare “un tavolo di lavoro, anche in collaborazione con il Comitato per la Legislazione, per delineare il disegno di legge mettendo a sistema il partenariato di ‘On the road’, proponendo il registro delle imprese virtuose e introducendo la figura specifica del sociologo che dovrà lavorare in equipe”, come ha detto la presidente Rosa Pestilli – precisa la nota online. Una particolare attenzione sarà rivolta ai percorsi formativi “e in tal senso – ha precisato la Presidente Cpo – proporremo all’ateneo di Chieti un master in servizio sociale e sociologia favorendo anche la certificazione delle competenze”.Tra i partner di “On The Road”, intervenuti ieri in Commissione, Serafina Ferdinando, presidente di Thana Onlus, ha presentato il progetto “Airone”, di cui è tutor per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo del programma è quello di sviluppare un modello flessibile e personalizzato di intervento multidisciplinare a sostegno degli orfani di crimine domestico – riporta testualmente l’articolo online. Il perimetro di azione si sviluppa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria – La presidente Pestilli ha garantito l’adesione ad “Airone” e impegnato la Commissione nella realizzazione di uno screening territoriale che serva a mappare le azioni che oggi la regione mette in campo in tema di minori orfani di femminicidio – recita il testo pubblicato online. Al tavolo della Cpo, anche Nadia Ragonici, District manager di “Manpower”, agenzia di lavoro e formazione, che ha presentato l’evento, “Libere di Ricominciare – Lavoro ed inclusione oltre gli Istituti penitenziari”, un’iniziativa dedicata all’inclusione e alla riqualificazione professionale delle donne detenute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si terrà mercoledì 23 luglio, presso la Biblioteca regionale di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. La Commissione, infine, ha affrontato anche la riforma della legge 31/2006 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”, su cui sta lavorando il Comitato per la Legislazione guidato da Carla Mannetti – precisa il comunicato. A margine dell’incontro, oltre la Mannetti, hanno portato i loro saluti in Commissione i consiglieri regionali, membri del Comitato, Pierpaolo Pietrucci, Erika Alessandrini e Maria Assunta Rossi – aggiunge la nota pubblicata. “Stiamo lavorando in sintonia con il Comitato per costruire il migliore percorso di revisione della normativa a tutela delle donne in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ho recepito da parte dei consiglieri grande disponibilità e capacità di ascolto”, ha dichiarato in conclusione Rosa Pestilli – aggiunge la nota pubblicata.

