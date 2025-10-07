- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaCommissione Salute, avviato iter della legge su merito e ricerca in ambito...
Politica

Commissione Salute, avviato iter della legge su merito e ricerca in ambito universitario

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Si è riunita questa mattina la Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” presieduta da Paolo Gatti – precisa il comunicato. Avviato l’esame del progetto di legge “Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell’immagine della Regione Abruzzo” (a firma di Lorenzo Sospiri, Marianna Scoccia, Luca De Renzis e Antonio Blasioli); nel corso della discussione per illustrare il testo sono intervenute la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia e, in qualità di dirigente del Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale, Anna Caporale – Nello specifico, il progetto di legge riguarda l’accesso delle scuole che visitano il Consiglio regionale, i rapporti con le Università abruzzesi per borse di studio, assegni di ricerca e tirocini e le iniziative di promozione dell’immagine della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fissato a martedì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.La Commissione ha licenziato il progetto di legge “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione” (iniziativa della Giunta regionale) con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri dell’opposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In audizione è intervenuto il direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive Germano De Sanctis.  Voto unanime alla risoluzione “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia” che vede come primo firmatario il consigliere Giovanni Cavallari ed è stata sottoscritta da consiglieri di maggioranza e opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rinviato l’esame della mozione “Rafforzamento della rete ematologica territoriale in Abruzzo”.Rinviata, alla prima seduta utile, la discussione dei progetti di legge “Norme regionali in materia di diritto allo studio” (D’Amico e Paolucci) e “Promozione dell’educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle Istituzioni scolastiche, universitarie e formative” (Paolucci) per permettere il confronto con l’assessore regionale Santangelo – riporta testualmente l’articolo online.   

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it