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Politica

Commissione Salute, ok a risoluzione per il personale infermieristico

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:30 giugno 2026 – 16:04-  La Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presiuduta da Paolo Gatti – aggiunge la nota pubblicata. ha espresso parere favorevole, all’unanimità, al progetto di legge “Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano” (a firma di Sospiri, Blasioli, D’Incecco e De Renzis). Successivamente sono stati auditi i rappresentanti del Comitato biblioteca Sulmona in merito al progetto di legge “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi” (Scoccia e Mannetti). Infine, è stata approvata all’unanimità la risoluzione che prevede “Iniziative per l’istituzione di una specifica area contrattuale autonoma della professione infermieristica quale misura strategica per il contrasto alla carenza di personale e per la salvaguardia del Servizio sanitario nazionale” presentata da Francesco Taglieri e sottoscritta dagli altri componenti della Commissione –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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