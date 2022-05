Commissione sanità, a breve il Consiglio straordinario sulle priorità della situazione teatina

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti 4 maggio 2022 – Si è tenuta, come da

programma, nella mattinata di oggi la Commissione Sanità dedicata ai problemi

del nosocomio teatino, a partire dalle file del Pronto soccorso, ad arrivare

alla situazione del centro di Reumatologia pediatrica e della medicina del

territorio – riporta testualmente l’articolo online.

“La seduta si è svolta in un clima di fattiva collaborazione – riferisce il

sindaco Diego

Ferrara – non solo

istituzionale, ma anche civica, perché i disagi vissuti e sollevati dai

cittadini, sono anche nostri – Mentre sulla medicina territoriale il grande

lavoro di raccordo compiuto finora dal Comitato ristretto dei sindaci della Asl

2 ha portato alla fase conclusiva di un progetto di rete territoriale

attraverso le cosiddette Case di comunità e ospedali di Comunità, la realtà

ospedaliera rimane ancora un Moloch da decifrare e da rilanciare, perché in

declino negli ultimi tre anni – precisa la nota online. Pertanto, come sindaco e presidente del Comitato

ristretto della Asl assicurerò il monitoraggio sulle fasi deliberative inerenti

le sorti strutturali, culturali e delle eccellenze professionali del nostro policlinico

ospedaliero – Lo farò insieme a tutti i cittadini e in particolare ai movimenti

spontanei dei primari ospedalieri, relazionandomi anche all’Università, alle

organizzazioni dei malati oncologici e delle famigli dei pazienti affetti da

disabilità e patologie rare e, infine, al Comitato civico “Salute pubblica” di

Chieti, nonché ai componenti della Commissione Sanità del Comune”.

“Una seduta importante, per fare il punto sulle criticità che ogni giorno

ci vengono rappresentate dai pazienti, oltre che dai cittadini utenti – così la

Presidente della Commissione Salute Gabriella

Ianiro – Vogliamo lavorare

insieme per frenare quello che appare sempre di più come un immeritato declino

della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Lo faremo in Commissione, ma anche, una volta messi insieme

documenti e informazioni, anche con i diretti interlocutori, attraverso un Consiglio

comunale straordinario sulla sanità che sia un luogo dove avere risposte e da

cui cominciare un lavoro di monitoraggio degli impegni presi dalla Regione e

dalla Asl sulla riqualificazione dell’ospedale, sulla situazione del Pronto

soccorso, sulla medicina territoriale e le altre priorità che andremo a

individuare per restituire al nostro nosocomio il suo ruolo”.

“Bisogna evitare il peggio verso cui si sta andando – afferma l’assessore

alla Sanità Fabio

Stella – L’Amministrazione

è e sarà sempre dalla parte dei cittadini che hanno diritto a un Pronto

soccorso che funzioni e a reparti che restino, perché hanno una storia e un’utenza

sensibile e consolidata, nonché di riferimento, come il Centro Regionale di

Reumatologia Pediatrica all’interno della ASL di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. In Commissione è stata

formalizzata la richiesta di un consiglio comunale straordinario per discutere

delle problematiche legate alla sanità territoriale e al ruolo dell’ospedale di

Chieti, che è un discorso che bisogna fare in modo trasversale, con la politica

e con le istituzioni, con tutti i referenti capaci di arrivare a dare risposte

e soluzioni appropriate a una sanità del territorio che si riprenda dalla

pandemia, affrontando anche altre prestazioni e servizi, ma che, soprattutto

dia risposte alla comunità”.

