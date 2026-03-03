- Spazio Pubblicitario 01 -
Commissione Sanità: attivato un tavolo sulla gestione della medicina d’urgenza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 marzo 2026 – 13:05- L’Aquila – La proposta di legge regionale che intende riformare la disciplina della medicina d’urgenza all’interno delle Asl, ha iniziato questa mattina il suo iter in Commissione Sanità. Il presidente, Paolo Gatti, ha moderato il confronto tra i direttori dei dipartimenti interessati, l’assessore, Nicoletta Verì e il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Camillo Odio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Commissione, su iniziativa dell’Assessore e del presidente Gatti, e in accordo con la consigliera Carla Mannetti, prima firmataria della proposta, ha deciso di attivare un tavolo misto tecnico-politico, con lo scopo di esaminare i contenuti specifici del testo per evitare incongruenze con la normativa regionale esistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A fine marzo saranno riportati ai Commissari le valutazioni del gruppo di lavoro e si proseguirà con il normale iter legislativo – riporta testualmente l’articolo online. I lavori sono proseguiti con l’esame della risoluzione del consigliere Silvio Paolucci, titolata “Sostenibilità della programmazione economica del nuovo Programma Operativo 2026-2028”. Il documento, che è stato respinto dalla maggioranza dei Commissari, chiedeva alla Giunta, in caso di “conseguimento di maggiori risorse strutturali derivanti da una revisione dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, ovvero in presenza di un equilibrio economico-finanziario strutturale certificato dai Ministeri affiancanti”, di prevedere una “progressiva riduzione delle maggiorazioni dell’addizionale regionale Irpef e dell’aliquota Irap attualmente vigenti destinando – in via esclusiva – le maggiori risorse conseguite alla riduzione della pressione fiscale regionale”.

