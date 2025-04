Commissione Sanità e Cultura: norme su Patini e Celestino V. Voto unanime su sicurezza personale in sanità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, guidata da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole, questo pomeriggio, su tre progetti legge e due risoluzioni – aggiunge la nota pubblicata. Con voto all’unanimità, sono pronti per la discussione in Consiglio regionale, il PL Verrecchia (FdI), “Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell’area celestiniana di Sulmona” e il testo di Taglieri (M5S), “Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario”. La prima proposta normativa, intende valorizzare l’area celestiniana con il recupero e restauro, promuovendo partenariati pubblico-privati, dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, del romitorio di Sant’Onofrio al Morrone, dell’area archeologica di ‘Ercole Curino’, dell’ex campo di concentramento di località Fonte D’Amore e degli affreschi trecenteschi, con la cella edificata sopra la grotta in cui Celestino V visse in contemplazione – Il PL Taglieri, invece, intende promuovere “opportune misure di formazione tra il personale sanitario, anche al fine di gestire eventuali conseguenze emotive negative di questi episodi, evitando che questi disagi possano evolvere verso condizioni di sofferenza cronica, disturbi o demotivazione lavorativa” e “l’adozione di protocolli d’intesa tra le Asl abruzzesi e le forze dell’ordine anche al fine di attivare procedure di allarme e di intervento rapido” in caso di aggressioni ai sanitari – Acquisisce il favore dei soli Commissari di maggioranza il progetto legge, “Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini”, del consigliere Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. La proposta intende “promuovere la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio artistico e culturale di Teofilo Patini, riconoscendo in capo al Comune di Castel di Sangro – recita l’articolato – la titolarità della ‘Pinacoteca Teofilo Patini’quale unico presidio dedicato al pittore abruzzese”. E’ stata invece rinviata la proposta di legge per istituire “La Consulta dei Giovani d’Abruzzo”, sottoscritta dalla maggioranza, per consentire l’audizione di alcune associazioni giovanili – precisa il comunicato. Parere espresso all’unanimità dei commissari, sulla risoluzione a firma dei consiglieri, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti (Lega), per impegnare il presidente Marsilio ad attivarsi per inserire tra gli screening per la diagnosi precoce anche la leucodistrofia metacromatica (MLD). La risoluzione proposta dal consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), per assumere provvedimenti a sostegno delle fragilità per il caro bollette, è stata rinviata per approfondimenti in sede di bilancio al fine di garantirne la copertura finanziaria – Respinta la risoluzione a firma del consigliere Dino Pepe (PD), per revocare la deliberazione con cui la Asl di Teramo, lo scorso ottobre, ha soppresso l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia-Ginecologia della Val Vibrata, per ripristinare la precedente organizzazione del servizio – Il presidente Paolo Gatti, ha contestualmente presentato una risoluzione di segno opposto, che ha ottenuto invece il parere favorevole della maggioranza – L’atto conferma la riorganizzazione delle Unità operative della Ostetricia-Ginecologia della Val Vibrata, in quanto ritenuto “modello di rete funzionale”, ed invita il presidente della Giunta regionale a “perseguire nelle attività programmate e a monitorare i risultati”. Rinviata infine l’audizione del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo sullo stato di avanzamento della realizzazione della nuova sede –

