Commissione sanità e cultura: ok progetti legge su Cammino di Francesco e dimore storiche

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 maggio 2026 – 18:54– L’Aquila – La Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l’astensione di Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), sul progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, che pone la Regione Abruzzo come socio fondatore dell’associazione “Vie e Cammini di Francesco” allo scopo “di coordinare, in coerenza con le iniziative nazionali e regionali, le attività di sviluppo del Cammino di Francesco” si legge nella relazione illustrativa che accompagna la proposta, privilegiando i percorsi “di rilevanza turistica e culturale ispirati alla figura di Francesco”. Parere unanime dei commissari è stato, inoltre, espresso sul progetto di legge di iniziativa consiliare (Carla Mannetti- Vincenzo D’Incecco) (Lega), inerente “Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d’epoca”, come patrimonio culturale ed identitario della comunità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ prevista l’istituzione di un registro delle dimore storiche, la cui iscrizione potrebbe garantire un accesso preferenziale a risorse e fondi per la promozione del territorio, la cultura ed il turismo sostenibile – La Commissione ha poi esaminato due progetti di legge, che andranno ora al vaglio del Commissione Bilancio per il parere finanziario – recita il testo pubblicato online. Si tratta della proposta di iniziativa della consigliera Maria Assunta Rossi (FdI) per l’istituzione del “Premio internazionale Celestino Award”, per cui la Regione Abruzzo, in qualità di territorio ospitante il Cammino Grande di Celestino L’Aquila-Ortona per un percorso di 207 chilometri, intende promuovere i cammini come itinerari turistici – Il presidente Gatti ha calendarizzato i termini per la presentazione degli emendamenti e sub emendamenti, fissati rispettivamente venerdì 8 maggio e martedì 12 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguire, anche la proposta di iniziativa dei consiglieri PD, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Dino Pepe, Sandro Mariani, Antonio Di Marco e Silvio Paolucc, per “Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle case editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali”, andrà al vaglio finanziario della Commissione Bilancio prima dell’espressione del parere di merito – aggiunge testualmente l’articolo online. All’inizio dei lavori, i commissari hanno espresso parere favorevole all’unanimità, sulla proposta di rettifica di un provvedimento amministrativo, recante “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2026/2027”, ai fini della correzione di alcuni refusi e per una corretta applicazione del disposto da parte del Servizio competente

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it