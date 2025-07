Commissione sanità su disavanzo. Assessore Verì: “Chiediamo aumento fondo nazionale”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Un nuovo confronto sul tema sanità si è tenuto nel pomeriggio di oggi in Commissione ‘Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro’ convocata dal presidente Paolo Gatti – Il disavanzo 2024 e la tendenza sull’andamento dei conti nel primo trimestre 2025, saranno sul tavolo di monitoraggio ministeriale il prossimo 10 luglio e su questi temi hanno riferito l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì e la direttrice del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi, intervenuti con il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’assessore Verì ha riferito che è “pronto il Programma operativo 2025/2027 che sarà consegnato al tavolo di monitoraggio che lo valuterà. E’ in corso l’esame dell’andamento dei presidi ospedalieri per riorganizzare le unità meno produttive mentre le Asl stanno consegnando gli atti aziendali per essere valutati anche dall’Agenzia regionale a cui seguirà la nuova rete ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. Per ciò che attiene i costi – ha riferito – quelli più alti riguardano il personale e l’acquisto di beni e servizi che aumentano anche nel 2024. Il Programma operativo sarà basato sul recupero e sulle prescrizioni del tavolo di monitoraggio mentre stiamo lavorando con le altre Regioni più piccole per ottenere un aumento del Fondo sanitario nazionale con criteri di riparto diversi”. I commissari hanno chiesto rassicurazioni sulla destinazione delle recenti maggiorazioni fiscali perché vadano a sostenere effettivamente il fondo sanitario – riporta testualmente l’articolo online. La direttrice del Dipartimento, Grimaldi, ha ricordato come “all’aumento dell’aliquota Irpef seguisse la razionalizzazione del personale amministrativo, della spesa farmaceutica e dell’acquisto dei beni e servizi – Inoltre – ha spiegato – c’è una cabina di regia e una cabina di coordinamento per gli acquisti a cui partecipa Areacom la cui prima azione sarà quella di raccogliere il programma triennale degli acquisti delle Asl per omogeneizzarne le scelte in termini di efficacia e centralizzare le gare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel tavolo di monitoraggio del prossimo 10 luglio – ha aggiunto Grimaldi – porteremo il consuntivo 2024 e la verifica del primo trimestre 2025 che è coerente con i risultati 2024. Abbiamo chiesto ai direttori generali delle Asl un taglio ai costi del 2%. Stanno presentando i documenti di contenimento che valuteremo”. Le proposte di manovra con delle misure di premialità saranno inoltrate alla presidenza della Commissione sanità che le girerà ai commissari che hanno partecipato ai lavori – precisa la nota online. La risoluzione su “Criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale tra le Asl abruzzesi” è stata rinviata a seguito di quanto riferito dall’assessore Verì sulle trattative in corso al ministero, così come la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale su “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro”. E’ stato infine espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento amministrativo “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia anno 2024 e L. R. 95/1995 – Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia anno 2024”.

