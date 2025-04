Commissione Sanità, unanimità sul progetto di legge per la Consulta dei giovani d’Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – Dalla Commissione Sanità, riunitasi oggi pomeriggio, sotto la guida del presidente Paolo Gatti, arriva, all’unanimità, il parere favorevole sul progetto di legge, di iniziativa dei consiglieri Marilena Rossi, Verrecchia, D’Addazio, Prospero, Maria Assunta Rossi, Marinucci, Pavone, La Porta, Di Matteo, “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo”. Grande soddisfazione espressa dalla promotrice del testo Marilena Rossi (FdI): “Abbiamo fatto un buon lavoro e per questo ringrazio tutti – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo compiuto un grande passo in avanti per i nostri giovani a cui daremo la possibilità di partecipare alla vita politica della regione”. All’ordine del giorno anche il progetto di legge, di iniziativa di Giunta regionale, “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione” per il quale è intervenuta l’assessore regionale Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. L’esame è stato aggiornato alle prossime sedute – si apprende dalla nota stampa. Si è proceduto poi all’audizione di Nicola D’Alterio, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” sullo stato di avanzamento realizzazione nuova sede – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ascoltato anche il sindaco di Scoppito Loreto Lombardi sulla situazione della RSA “Villa Dorotea”, gestita dalla Cooperativa San Rocco, che ha chiesto l’attivazione di un Tavolo tecnico per affrontare concretamente la vicenda – Respinta la risoluzione, a firma del consigliere Pavone ,“Risoluzione per la trasparenza nella gestione sanitaria regionale, il contenimento della pressione fiscale e il miglioramento dei LEP in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvata all’unanimità la risoluzione a firma del consigliere Cavallari “Provvedimenti a contrasto caro bollette”.

