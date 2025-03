Commissione Sanità: vertici Asl1 su Ex Onpi e Rsa Montereale. Confronto su suicidio assisto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso nel pomeriggio di oggi, parere favorevole all’unanimità sulle seguenti risoluzioni: “Sostegno a favore dei diritti umani e della democrazia in Venezuela” a firma del consigliere D’Addazio (FdI); “Espressione di gratitudine ed encomio nei confronti di Giovanni Caravelli, per il suo contributo straordinario alla sicurezza nazionale ed internazionale e per aver reso onore alla nostra terra abruzzese”, del consigliere Prospero (FdI); ed “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni” del consigliere Monaco (AVS). E’ stato poi ascoltato il direttore generale della Asl 1, Ferdinando Romano, su richiesta della consigliera Carla Mannetti (Lega Abruzzo), su alcune criticità riguardanti l’azienda sanitaria aquilana e nello specifico sulla situazione debitoria con la struttura residenziale assistita ex Onpi; sullo stato dell’arte dei lavori di recupero e riqualificazione della Rsa di Montereale e sul mancato pagamento di fatture per i servizi di manutenzione e pulizia della Asl. Il manager è stato coadiuvato nel confronto dall’ausilio dei direttori e dirigenti dell’Azienda competenti per le materie in esame – si apprende dalla nota stampa. Sono proseguite, infine, le audizioni sul progetto di legge, di iniziativa popolare, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019” con le audizioni degli attivisti, Concetta Di Virgilio, Massimo Micaletti e Riccardo Varveri – precisa la nota online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it