Commissione su mercato, si procede per la nuova destinazione.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 26 settembre 2023 – Si sono conclusi oggi i lavori della Commissione Commercio, coordinata dalla Presidente Barbara Di Roberto congiuntamente all’Assessore Manuel Pantalone, con la decisione di dislocare il mercato del venerdì negli spazi della Villa comunale a partire dal mese di novembre 2023. Il lavoro di VIII Commissione, cominciato mesi fa su indicazione del Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, è stato favorito e sinergicamente organizzato dall’assessore al ramo e ha visto la partecipazione attiva degli stessi operatori mercatali, delle associazioni di categoria, dei rappresentanti della Panoramica, di una rappresentanza di cittadini e commercianti, come pure dei diversi e altri Assessorati e Dirigenti comunali interessati, a partire dal Servizio Verde pubblico, fino alla Mobilità “L’assunto dal quale si è partiti nei lavori di commissione é stato lo stesso posto lo scorso anno allorché, in condivisione con gli operatori e le associazioni di categoria, l’Amministrazione ha sperimentato la dislocazione del mercato su Via della Liberazione/via XXIV Maggio: ossia accorpare e unificare il mercato settimanale in un luogo che ne consentisse la continuità fisica a vantaggio sia dei consumatori e fruitori, quanto delle eque opportunità economiche degli stessi operatori – riferiscono l’assessore Pantalone e la presidente Di Roberto – Al tempo stesso, va ricordato che da più anni, per evidenti ragioni di sicurezza e ordine pubblico, si sentiva la necessitá di lasciare libero il Corso Marrucino nella parte relativa alla presenza dei palazzi istituzionali e di governo – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo senso, tenute in debito conto le difficoltà espresse sia da alcuni concittadini che dai mercatali, che per assegnazione si trovavano nella parte più in discesa del perimetro prima disegnato, in Commissione Commercio abbiamo analiticamente e dettagliatamente valutato ogni altra alternativa logistica possibile nella nostra città, nella consapevolezza che il mercato oltre che essere forma di vendita al dettaglio prevista e organizzata per legge, è anche un importante valore aggiunto per l’economia cittadina con il suo indotto, nonché occasione di alto valore aggregativo e sociale – Con l’importante supporto degli Uffici comunali, che ringraziamo, si è quindi potuto arrivare alla scelta unanime sulla Villa comunale che sicuramente offre spazi di maggiore fruibilità per i cittadini e più facili condizioni di lavoro per gli operatori, che per primi hanno compreso il valore architettonico e storico del luogo oggi concesso dal Comune per lo svolgimento del mercato e che per questo hanno assicurato il rispetto tanto delle condizioni loro poste dal Settore comunale competente, quanto del decoro della Villa e della tutela del suo importante patrimonio verde e arboreo – riporta testualmente l’articolo online. Siamo certi che anche i nostri concittadini nel vivere la propria Villa comunale anche come luogo di acquisti e non più dunque solo come luogo di intrattenimento o passeggio, ne avranno la medesima cura, così come siamo certi che il costante dialogo e la costante condivisione di obiettivi anche con questo comparto di vendita al dettaglio, consentirà una nuova progettualità in termini di sviluppo e qualità dell’intero commercio locale”.

