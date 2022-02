Commissione Taxi ed NCC, i lavori

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 27 febbraio 2022 – Nei

giorni scorsi si è riunita la Commissione Taxi ed NCC per affrontare diversi

argomenti sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione comunale e dell’assessore

Alla riunione erano presenti anche il

vicecomandante Fabio Primiterra, i

referenti della categoria e l'Ufficio commercio.

“Grazie alla seduta abbiamo risolto

il problema del rimessaggio e lo abbiamo fatto applicando la legge nazionale,

ma consentendo a queste attività di mettersi in regola – riferisce l’assessore

Manuel Pantalone – Abbiamo riunito la commissione proprio per approfondire

alcuni aspetti da chiarire, il primo riguarda proprio i noleggi con conducente

che hanno il rimessaggio solo sul Comune della provincia. La legge impone che

si abbia in primis nel Comune che ha erogato la licenza e poi anche in un

Comune della provincia di appartenenza – Il Comune di Chieti agirà facendo una

sospensione per 60 giorni della licenza, in modo da mettere in condizione i

titolari di regolarizzare la posizione delle attività. Abbiamo inoltre individuato

un percorso condiviso per quanto riguarda i taxi e il servizio radio taxi

cittadino, non solo per renderlo più riconoscibile, priorità a cui ci eravamo

applicati da tempo, ma anche per creare un ponte informativo sulle attività e

gli eventi della città, in modo da poterne essere vettori con l'utenza.

Si tratta di un dialogo a cui

teniamo moltissimo, perché ci consentirà di agire per risolvere dei problemi

annosi della categoria che ci consentiranno di migliorare l’aspetto dei servizi

legati alla ricettività”.

