Commissione Territorio-Ambiente: ok provvedimenti su Riserva Borsacchio ed erosione costiera

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:02 dicembre 2025 – 17:46- L’Aquila – La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, sotto la guida di Emiliano di Matteo, ha espresso parere favorevole a maggioranza, sul progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale che apre un nuovo confronto sulla perimetrazione della Riserva naturale del Borsacchio – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento, in linea con il principio di leale collaborazione istituzionale e sulla base degli impegni presi, in sede governativa, tende a superare i limiti individuati nel precedente disposto normativo – riporta testualmente l’articolo online. Il disegno di legge, si legge nella relazione dei proponenti, “è finalizzato ad assicurare il superamento delle descritte criticità, introducendo la definizione di un confine provvisorio e disciplinando gli utilizzi del nuovo perimetro e del precedente”. Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato la presa in esame del “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamento”, contenuto nel provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale – si apprende dalla nota stampa. Sono intetervenuti in audizione, l’assessore ai lavori pubblici, Umberto D’Annuntiis, il dirigente del Servizio Opere marittime, Marcello D’Alberto e il sindaco di Pineto, Alberto dell’Orletta, che ha depositato un documento all’attenzione dei commissari – precisa il comunicato. Nello specifico, si tratterebbe di intervenire su tratti di litorale compresi tra i Comuni di Pineto, località Pineta Catucci, Città Sant’Angelo e Silvi Marina, per contrastare con alcune barriere l’erosione della costa – si legge sul sito web ufficiale. L’atto di indirizzo con l’avvio del procedimento, ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza, mentre saranno programmate per le prossime sedute, le audizioni degli attori interessati – aggiunge la nota pubblicata. E’ stata infine rinviata la discussione sul progetto di legge di iniziativa consiliare, a firma Campitelli (FdI)-Di Matteo (Forza Italia), inerente le “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”.

