Commissione Territorio: confronto su imprese agricole e protezione civile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 febbraio 2026 – 14:56- L’Aquila – La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, ha aperto i lavori odierni con il progetto di legge (Campitelli – Di Matteo) su “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”, che mira al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio urbano e rurale della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sulla proposta è stato ascoltato Leandro Di Donato, presidente dell’Associazione Teramo Children, che ha evidenziato la necessità di porre particolare attenzione sugli spazi educativi, condividendone la progettazione – si apprende dalla nota stampa. Il confronto ha poi posto l’attenzione sul progetto di regolamento, di iniziativa della Giunta regionale, in attuazione della nuova legge urbanistica regionale e riguardante gli interventi in ambito rurale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nello specifico, andranno definiti i contenuti e le modalità di presentazione del Progetto di Sviluppo Aziendale, PSA, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli – precisa il comunicato. Sul punto sono intervenuti: Massimiliano Nerone, Federazione Architetti Abruzzo e Molise; il presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia dell’Aquila, Luca Carosi; ed ancora Francesco Di Benedetto, Ordine Geometri L’Aquila; Giandomenico Scioletti, Ordine Geometri Chieti; e Marco Pompei per l’Ordine di Teramo; Nicola Salini, delegato Anci Abruzzo e Mario Crivelli, del direttivo Unitel, Unione nazionale italiana tecnici degli enti locali – precisa la nota online. Il progetto di Regolamento, su istanza del consigliere Campitelli, sarà portato all’attenzione dei Capigruppo per una celere approvazione, in vista di alcuni finanziamenti a cui gli imprenditori potrebbero accedere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il provvedimento amministrativo su una variante specifica al Piano regolatore di Giulianova, ha quindi ottenuto il parere favorevole dei commissari, con l’astensione di Erika Alessandrini (M5S). Sul disposto è intervenuto Eligio Di Marzio, delegato dal direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta regionale, Pierpaolo Pescara – Quest’ultimo è stato ascoltato anche sulla risoluzione a firma del consigliere Alessio Monaco (AVS), in opposizione al parere favorevole del Ministero dell’Ambiente per l’estrazione di gas in località Collesanto presso il lago di Bomba – si apprende dal portale web ufficiale. Il documento proseguirà l’iter nelle prossime sedute con ulteriori audizioni – aggiunge la nota pubblicata. I commissari hanno poi espresso parere contrario, a maggioranza, sulla mozione a firma del consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme) sulla “Salvaguardia del polo logistico regionale di Protezione civile in provincia di Teramo”, su cui è stato sentito Maurizio Scelli, direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori sono stati chiusi con tre risoluzioni a firma del consigliere Antonio Di Marco (PD), riguardanti “Atto di indirizzo per piano industriale di acquisto e gestione del complesso termale di Caramanico da parte della Regione Abruzzo”, la cui discussione è stata rinviata; “Interventi urgenti per la manutenzione della Strada Pescarina – Comune di Turrivalignani (PE)”, su cui è stato espresso parere favorevole all’unanimità e “Richiesta di intervento urgente per la realizzazione del dragaggio del Porto di Pescara”, che è stata invece respinta –

