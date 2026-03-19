Commissione Territorio e Ambiente: primi passi per la sottocommissione “Borsacchio”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:19 marzo 2026 – 14:04- L’Aquila, 19 marzo – La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, nella seduta di questa mattina, ha avviato le procedure per la costituzione della sottocommissione per rivedere la riperimetrazione della Riserva naturale del Borsacchio, così come deciso durante il Consiglio regionale dello scorso 16 dicembre – Il presidente Emiliano Di Matteo, ha chiesto ai Commissari di maggioranza e opposizione di proporre nei prossimi giorni i nominativi dei rispettivi componenti che, con alcuni tecnici delegati dalla Regione Abruzzo, il Sindaco di Roseto ed esperti ambientali, studieranno i futuri confini della Riserva, anche alla luce delle osservazioni giunte dai Ministeri competenti – Sono state poi ultimate le audizioni riguardanti il progetto di Regolamento di iniziativa della Giunta regionale, riferito alla normazione dei terreni agricoli compresi nella nuova legge urbanistica del 2023. Sono intervenuti il presidente dei dottori agronomi e forestali della provincia dell’Aquila, Vincenzo Di Genova, con il delegato Alessandro Marini, in rappresentanza della federazione regionale; ed ancora Filippo Rubei, responsabile Confagricoltura L’Aquila; Giuseppe Scorrano, presidente Coldiretti Pescara, con il consulente legale Edoardo Diligenti, mentre CIA Abruzzo ha inviato il proprio contributo per iscritto – riporta testualmente l’articolo online. Sul progetto di legge di iniziativa consiliare (Campitelli), “Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti di fonti rinnovabili”, è stato ascoltato il direttore generale dell’Arap, Azienda regionale delle attività produttive, Antonio Morgante, che ha portato il proprio contributo, mentre alcuni rappresentanti dell’imprenditoria sulle energie rinnovabili, hanno inviato le proprie osservazioni all’attenzione dei commissari – precisa il comunicato. Alla chiusura dei lavori, il presidente Di Matteo ha fissato i termini per depositare gli emendamenti in vista dell’approvazione dell’Aula di entrambe le proposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it