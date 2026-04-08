Commissione Territorio: esame progetti legge su qualità architettonica e aree idonee

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 aprile 2026 – 08:29– L’Aquila, 7 aprile – Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10.30, si riunirà la Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” per l’esame dei seguenti due progetti di legge (entrambi su iniziativa del consigliere Campitelli): “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” con le audizioni del presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Vasto e dei sindaci di Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, San Vito Chietino e “Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”. All’ordine del giorno la proposta di Regolamento riguardante la Nuova legge urbanistica sul governo del territorio (iniziativa della Giunta regionale).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it