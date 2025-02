Commissione Territorio: ok risoluzioni su autostrade e poste. Audizioni su Pdl rinnovabili

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, ha votato all’unanimità due risoluzioni in tema di infrastrutture viare e servizi – precisa la nota online. Il primo documento ad ottenere il parere favorevole, promosso dal consigliere Alessio Monaco (AVS), impegna la Giunta Regionale e la società Autostrade S.p.A. a modificare la denominazione delle uscite autostradali direzione nord e sud di Val di Sangro, rinominandole “Val di Sangro – Costa dei Trabocchi”. La seconda risoluzione, del consigliere Antonio Di Marco (PD), chiede la riapertura a pieno regime dell’ufficio postale del Comune di S. Valentino in in Abruzzo Citeriore (PE) e impegna il Presidente di Regione e la Giunta a verificare alternative valide alla chiusura degli uffici postali e a considerare la presenza di una stazione mobile nel Comune interessato, per allentare la pressione su Scafa e facilitare i residenti di S. Valentino nella gestione delle necessità personali.La Commissione, nella prima parte dei lavori, ha concluso il lungo percorso di audizioni dedicato al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”. Il presidente Di Matteo ha fissato i tempi per gli emendamenti, con scadenza a venerdì 21 febbraio – Oggi sono stati ascoltati: Associazione Italia Nostra Abruzzo; Parco Naturale Regionale Sirente Velino; Associazione Italia solare; Comitato Ambiente, Salute e Territorio Torre San Rocco – Pineto; diverse società impegnate nello sviluppo e installazione di tecnologie legate alle energie rinnovabili – precisa la nota online.

