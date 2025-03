Commissione Vigilanza: Asl1 e associazioni a confronto su prenotazioni CUP L’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – La Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, si è riunita questa mattina per approfondire la procedura di alienazione dell’immobile dell’ex ospedale di Guardiagrele (CH) da parte della Asl 2”. Sono stati ascoltati, Sabatino Belmaggio, responsabile Dipartimento “Servizio Foreste e parchi” di Regione Abruzzo; Fernando Santomaggio, responsabile dell’ufficio “Usi civici e tratturi”; Franco Caramanico, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Guardiagrele – Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato la situazione del recupero crediti per le prenotazioni al CUP (Centro Unico Prenotazioni) della Asl 1, per prestazioni sanitarie non più usufruite – Nel corso del confronto è intervenuto il direttore generale della Asl 1, Ferdinando Romano, con il direttore amministrativo Stefano Di Rocco e il direttore sanitario Alfonso Mascitelli – precisa il comunicato. Inoltre, sono stati ascoltati Alessia Parlatore, direzione “Personale, Affari generali e legali” Asl 1, Francesco Marrelli, segretario provinciale CGIL L’Aquila, Alessandra Cerone, consigliera del Comune di Avezzano, Francesco Trivelli, presidente di Federconsumatori Abruzzo, nonché delegato Adiconsum, Carlotta Ludovici, responsabile Sportello ADICU L’Aquila e Paola Federici, coordinatrice del Tribunale per i Diritti del Malato dell’Aquila – La direzione della Asl ha comunicato che è stato aperto uno sportello ed attivata una casella pec, reperibili sul sito aziendale, a disposizione dei cittadini per avere informazioni a riguardo, mentre resta aperto e dibattuto il tema della prescrizione degli avvisi di pagamento inviati nelle scorse settimane all’utenza interessata – viene evidenziato sul sito web. Infine è stato discusso lo stato di attuazione della legge regionale sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul tema è intervenuto Camillo Odio, responsabile del “Servizio veterinario e sicurezza degli alimenti” della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it