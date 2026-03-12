Commissione Vigilanza: confronto su lavoratori e sanità. Animalisti su criticità canili in Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 marzo 2026 – 16:13- L’Aquila – La Commissione di Vigilanza, riunita questa mattina nella sala “G. d’Annunzio” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, ha aperto i lavori con un confronto sulla situazione dei lavoratori del call center del Centro unico di prenotazione di Treglio, in provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Il tema è stato portato all’attenzione dei Commissari da Alessio Monaco (AVS). È intervenuta l’assessora alla Sanità, Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli e direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Camillo Odio – La situazione gestionale dei canili abruzzesi, è stata al centro del secondo punto all’ordine del giorno, su iniziativa del presidente Sandro Mariani – aggiunge la nota pubblicata. La Commissione da seguito a un percorso intrapreso nelle scorse settimane, allo scopo di conoscere la realtà delle strutture operanti nel territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa mattina è stata ascoltata Rosita Rossi, presidente del Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente, che ha depositato agli atti della Commissione alcuni documenti – precisa il comunicato. Tra i problemi presentati dagli animalisti, le difficoltà di accesso ai canili, la riduzione dei giorni di apertura, l’abbassamento del numero di adozioni – precisa la nota online. Sempre su proposta del Presidente, si è discusso dei mancati pagamenti ai lavoratori e lavoratrici dell’azienda aquilana di biotecnologie Dante Labs srl. Sul punto è stata ascoltata, Alessandra Marchionni, Uffici Vertenze e Legali CGIL L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Infine, è stata affrontata la situazione del poliambulatorio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti nella zona di Paglieta, su richiesta del capogruppo Luciano D’Amico (gruppo misto). E’ intervenuto il sindaco di Paglieta (Ch), Ernesto Graziani, e il manager della Asl interessata, Mauro Palmieri – precisa il comunicato. Al centro della questione, la titolarità della proprietà dell’immobile che ospita il presidio sanitario – Nel corso dei lavori, Francesco Prospero (FdI), ha voluto ricordare l’anniversario della nascita di Gabriele d’Annunzio, nato a Pescara il 12 marzo 1863.

