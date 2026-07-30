Commissione Vigilanza: i vertici della sanità regionale su 118 aree interne e ospedale Penne

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 luglio 2026 – 13:39- L’Aquila – La modulazione delle postazioni territoriali del 118 nelle aree interne di Pescasseroli e Alto Sangro e la formazione del personale dedicato, sono state al centro del confronto della Commissione di Vigilanza, riunita questa mattina dal presidente, Sandro Mariani – precisa il comunicato. Sono intervenuti l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi, risponendo alle domande dei Commissari e dei rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni presenti al tavolo: Francesco Marrelli, segretario della CGIL L’Aquila; Silvano Di Pirro, Comitato Cittadini e Territorio Ponte del Giovenco; Paola Federici, segretaria di Cittadinanzattiva aps Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La discussione ha poi toccato ulteriori temi legati alla sanità, su richiesta della consigliera, Erika Alessandrini (M5S), che ha riferito di criticità organizzative, carenze di personale e riduzione dei servizi chiedendo, inoltre, notizie sullo stato dei lavori dell’ospedale ‘San Massimo’ di Penne (PE). Gli interlocutori istituzionali sono stati: Rossano Di Luzio, direttore sanitario della Asl di Pescara; l’assessore Nicoletta Verì; Camillo Odio, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori della seduta si sono aperti con la verifica delle graduatorie FOSMIT 2024, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, chiesta dal capogruppo AVS, Alessio Monaco – riporta testualmente l’articolo online. Nello specifico sono stati chiesti chiarimenti sulle risorse per l’acquisizione dei mezzi spazzaneve e sui criteri di ripartizione – si apprende dalla nota stampa. E’ intervenuto a riguardo Pietro De Camillis, responsabile Dipartimento Sociale Enti locali Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – Cultura – viene evidenziato sul sito web. A seguire, Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme) ha chiesto risposta scritta al direttore di AreaCom (Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza), Donato Cavallo, sulla procedura di gara per il servizio di trasporto scolastico regionale ed alla successiva gestione dei massimali economici dei lotti territoriali – precisa il comunicato.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it