Commissione Vigilanza: lavoro e sanità al centro del dibattito. Ascoltato l’assessore Magnacca

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La programmazione su base regionale dell’emergenza sanitaria e della gestione del Servizio 118 è stata al centro del confronto di oggi in Commissione di Vigilanza – Un tema portato all’attenzione dei Commissari dal consigliere regionale, Giovanni Cavallari – Il confronto, guidato dal presidente Sandro Mariani, è stato animato, tra gli altri, dagli interventi di Barbara Morganti, dirigente del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, che ha illustrato la nuova proposta in discussione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Hanno partecipato ai lavori Mario Marini, UIL Abruzzo Funzione Pubblica delegato regionale Servizio 118; Luca Fusari, segretario generale CGIL Funzione Pubblica Abruzzo e Vincenzo Mennucci, segretario generale CISL Funzione Pubblica Abruzzo – All’apertura dei lavori, su proposta del consigliere Luciano D’Amico, si è parlato del ‘Supporto per la Formazione e il Lavoro’ (SFL) e degli strumenti utilizzati per sostenere la riqualificazione e il reinserimento dei disoccupati e inoccupati di lunga durata nel mondo del lavoro, con l’ausilio di corsi di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, con il direttore del Dipartimento Lavoro e Sociale, Germano De Sanctis. Sono intervenuti, inoltre, Luciano Busacca, direttore regionale INPS Abruzzo; Daniele Russo, direttore provinciale INPS di Chieti e Francesco Spina, segretario provinciale CGIL di Chieti – precisa la nota online. E’ stato rinviato, invece, il secondo punto all’ordine del giorno, sulla delibera dell’Assemblea dei Sindaci di Agir Abruzzo, riguardante le linee guida per la redazione del Piano d’Ambito e la determina del direttore generale Agir, sulle integrazioni dei contratti di servizio tra i Comuni e i gestori del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

