Commissione Vigilanza: richiesti dati liste d’attesa delle Asl. Confronto su situazione canili

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 febbraio 2026 – 15:41- L’Aquila, 26 febbraio – La Commissione di Vigilanza ha approfondito oggi, con il presidente Sandro Mariani e su richiesta dei commissari Silvio Paolucci e Antonio Blasioli (PD), le procedure di valutazione dei manager delle Asl abruzzesi e degli obiettivi raggiunti in particolar modo per ciò che attiene le criticità delle liste d’attesa – è intervenuta l’assessora alla Sanità, Nicoletta Verì, con il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Camillo Odio; Pierluigi Cosenza, direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale; Vero Marchitelli, direttore generale della Asl di Pescara e Graziano Di Marco, direttore UOC servizio economico e bilancio della ASL 03 di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria, Marco Scorrano, invitato al confronto, fornirà i dati relativi alle verifiche nelle Asl regionali – La situazione gestionale dei canili abruzzesi, è stata poi al vaglio della Commissione, su iniziativa del presidente Sandro Mariani, sulla scorta dell’impegno assunto in una precedente convocazione, di ascoltare il mondo dell’associazionismo – Tra gli interessati è stato sentito Gabriele Bettoschi, presidente e legale rappresentante “Tutela Diritti degli Animali ets”, alla presenza di Camillo Odio in luogo del responsabile vacante del Dipartimento competente della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato infine rinviato l’ultimo punto all’ordine del giorno, sulla verifica dello stato di manutenzione e gestione del terminal bus di Vasto, sollecitato da Francesco Prospero (FdI).

