Commissione Vigilanza su SS80 “Teramo-mare” e raddoppio ferroviario Pescara-Roma

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 dicembre 2025 – 13:48- L’Aquila, 4 dicembre – Un nuovo confronto sul tracciato che dovrà avere il quarto lotto della cosiddetta Teramo-mare, è stato al centro della discussione della Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani – aggiunge la nota pubblicata. Sono intervenuti tutti gli attori interessati alla realizzazione della variante alla Strada statale 80 del Gran Sasso d’Italia, così come richiesto dal consigliere di Enio Pavone (Azione), che ha introdotto i lavori – Nello specifico si tratterà di capire se ci sono i margini, a livello governativo, per modificare il tracciato, così come richiesto dai territori interessati che non ne condividono la sostenibilità. E’ stato ascoltato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, con alcuni rappresentanti del Consiglio comunale; i vice sindaci di Giulianova e Notaresco, rispettivamente Matteo Francioni e Leonardo Recchiuti – precisa il comunicato. Ed ancora l’assessore ai Trasporti della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis; il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo; i rappresentanti dei territori, tra i quali Asteria Casadio del Comitato Terralieta e Donato Ranalli, delegato del Consiglio di quartiere di Cologna spiaggia di Roseto degli Abruzzi; l’imprenditore Andrea Boscolo; Carla Pancaldi, per l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la province di L’Aquila e Teramo; Marco Colazza della direzione tecnica Anas e Giovanni Michelazzo, dirigente tecnico dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il raddoppio ferroviario Pescara-Roma, lotti 1 e 2, con la verifica delle proposte di migliorie avanzate da Rfi, Rete ferroviaria italiana, nei territori dei Comuni interessati, è stato poi dibattuto dai commissari della Vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il consigliere Antonio Di Marco (PD), ha ripercorso i termini della questione come relatore, ed è intervenuto, in audizione, il sindaco del Comune di Scafa, Giordano Di Fiore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

