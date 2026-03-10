Commissioni congiunte su riforma sistema idrico: concluse le audizioni dei gestori locali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 marzo 2026 – 18:50- L’Aquila – Con la seduta congiunta delle Commissioni consiliari Bilancio e Territorio di questo pomeriggio, si chiudono le audizioni dei gestori territoriali del servizio idrico in Abruzzo, dedicate al progetto legge di riforma del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo la Gran Sasso Acqua e Ruzzo Reti, oggi è stato il turno delle società, ACA, SACA, SASI e Consorzio Acquedottistico Marsicano – recita il testo pubblicato online. Sei gestori che, secondo lo schema di razionalizzazione previsto dal progetto legge “Sospiri-Scoccia”, dovrebbero passare a due – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dall’ascolto dei presidenti delle società di gestione si coglie la condivisione sostanziale del piano di riorganizzazione del sistema acqua, tracciato dalla proposta normativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, in qualità di primo firmatario del progetto di riforma, ha definito i termini della proposta: riduzione dei gestori da sei a due e garanzia di continuità di una gestione totalmente pubblica – viene evidenziato sul sito web. Presente in aula anche il presidente Ersi, Luigi Di Loreto, che intervenuto nelle battute finali della seduta, si è impegnato a presentare ai Commissari, nella prossima riunione utile, un documento tecnico che rappresenti lo stato attuale del sistema e tracci una previsione in caso di attuazione dello schema di riforma – Al confronto hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali di Cisl e Uil Abruzzo-Molise – si apprende dalla nota stampa. I presidenti di Commissione, Emiliano Di Matteo e Vincenzo D’Incecco, hanno accolto la richiesta di Di Loreto, rimandando alla prossima seduta l’esame del piano redatto da Ersi.

