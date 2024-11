Commissioni: ok a pdl Sospiri su sociale, cultura e attività. Unanimità su Premio Sabina Santilli

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – E’ pronto per l’esame finale in Consiglio regionale il progetto di legge di iniziativa del presidente Lorenzo Sospiri, “Disposizioni in materia sociale, attività produttive, cultura e di natura istituzionale” (pdl 30/2024), che introduce modifiche a diverse leggi che impattano su vari settori di competenza regionale – si apprende dalla nota stampa. Il “via libera”, con parere favorevole della maggioranza, è arrivato questo pomeriggio a conclusione di una intensa seduta congiunta della Prima Commissione “Bilancio, Affari generali e Istituzionali” con la Quinta “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. Il testo si compone di 19 articoli, alcuni dei quali sono stati oggetto di emendamenti esaminati oggi nel corso dei lavori commissariali coordinati dai presidenti Vincenzo D’Incecco e Paolo Gatti.La Commissione Bilancio, inoltre, ha espresso parere favorevole all’unanimità sul pdl 24/2024 di iniziativa della consigliera Maria Assunta Rossi (FdI), “Premio Internazionale Sabina Santilli”. Il testo propone l’istituzione di un concorso per le scuole abruzzesi che sensibilizzi sui temi promossi dalla “Lega del Filo d’Oro”. La Santilli, abruzzese originaria di San Benedetto dei Marsi (AQ), è stata fondatrice della Fondazione, e ha lottato per i diritti dei sordociechi e dei pluriminorati psicosensoriali – precisa la nota online.

