Commissioni: ok p.a. su balneatori e carta ittica

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– I Commissari rappresentanti dei gruppi di maggioranza delle Commissioni “Agricoltura e Attività produttive” e Politiche europee”, hanno espresso questa mattina parere favorevole sul provvedimento amministrativo che detta le linee di indirizzo regionali per affrontare il delicato tema delle concessioni demaniali marittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si sono astenute le forze di opposizione – si apprende dalla nota stampa. Il documento di 15 pagine, presentato dalla Giunta regionale e frutto del lavoro del “Dipartimento territorio e ambiente”, del “Servizio Pianificazione territoriale e paesaggio” e dell’”Ufficio Demanio marittimo Pescara”, delinea le azioni che la Regione intende intraprendere in vista dell’imminente scadenza delle “concessioni demaniali per finalità turistico ricreative”, fissata al 31 dicembre 2024. Sono i primi due punti del deliberato a indicare le linee prioritarie d’intervento – recita il testo pubblicato online. Il primo punto indica l’opportunità che “la Regione Abruzzo si faccia parte attiva nel procedimento di rinnovo delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative dando mandato alla struttura tecnica competente di porre in essere il bando tipo cosi come previsto dall’art. 8 – Rilascio delle concessione – del Piano Demaniale Marittimo Regionale”. Il punto due dà indirizzo al dirigente del competente “Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio” del Dipartimento Territorio e Ambiente di: redigere ed approvare il bando tipo a cui i Comuni abruzzesi dovranno far riferimento nella predisposizione degli avvisi pubblici necessari all’assegnazione delle concessioni; prevedere criteri di valutazione delle offerte per la selezione del migliore operatore; criteri che vengono dettagliatamente definiti nel provvedimento – recita il testo pubblicato online. Il documento dovrà ora passare al vaglio del prossimo Consiglio regionale, fissato per il 6 agosto – riporta testualmente l’articolo online. La Terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” ha, inoltre, approvato a maggioranza il provvedimento di adozione della “Carta Ittica Regionale” e si è espressa con voto favorevole all’unanimità sul parere riguardo la deliberazione del CdA del Consorzio Bonifica Nord che da avvio alla procedura concorsuale per la copertura del posto vacante di Direttore Unico – riporta testualmente l’articolo online. A chiusura dei lavori mattutini, la Quarta Commissione “Politiche europee” ha eletto il consigliere Gianpaolo Lugini (Marsilio Presidente) come nuovo Consigliere Segretario – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it