Commissioni, Pietrucci:”Maggioranza in difficoltà”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – Il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, commenta con queste parole la giornata politica in Regione: “Evidente difficoltà quella che si sta vivendo in Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Dopo due mesi in cui non è stato convocato il Consiglio, oggi assistiamo all’immobilità delle Commissioni nelle quali, puntualmente per problemi alla maggioranza immagino relativi a ‘questioni di Stato’, viene fatto mancare il numero legale – si apprende dalla nota stampa. Oggi due Commissioni sono saltate per colpa dei consiglieri di maggioranza – La Commissione sanità – spiega Pietrucci – è stata chiusa per decisIone unilaterale del presidente Mario Quaglieri, perché la maggioranza è uscita dall’Aula”. “E’ arrivato il momento di assumersi le responsabilità di questi misfatti – sottolinea il consigliere del Partito Democratico – e se non si è in grado di governare è il caso che Marsilio venga in Aula a riferire e se non ha più i numeri liberi l’Abruzzo dalle catene romane – Ci sono tali e tanti problemi soprattutto sul lavoro, sulla sanità e sul sociale, che non ci possiamo permetterci di continuare ad essere governati con questa superficialità unita all’arroganza”. (red)

