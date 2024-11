Commissioni riunite per esame Pdl su sociale, cultura e attività produttive. Ascoltato Sospiri, primo firmatario del testo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Si è riunita nel pomeriggio di oggi la Quinta Commissione Salute in seduta congiunta con la Prima Commissione Bilancio per proseguire l’esame del progetto di legge n. 30 del 21.10.2024, “Disposizioni in materia sociale, attività produttive, cultura e di natura istituzionale”, a firma del presidente Lorenzo Sospiri – precisa la nota online. Sul testo sono stati ascoltati i direttori dei Dipartimenti Bilancio, Sociale e Sanità della Giunta regionale, rispettivamente Fabrizio Giannangeli, Paolo Costanzi e Emanuela Grimaldi – Il presidente della Quinta, Paolo Gatti, programmerà, in accordo con la Commissione Bilancio, una serie di sedute straordinarie per la discussione degli emendamenti –

