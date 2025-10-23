- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 23, 2025
Politica

Commissioni su idroelettrico, Enel e balneari. Da Osservatorio Legalità Pdl su beni confiscati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, incardinate in un progetto di legge proposto dalla Giunta regionale, sono state al centro del confronto della seduta congiunta delle commissioni, “Politiche europee” (quarta) e “Territorio Ambiente” (seconda), presiedute rispettivamente da Leonardo D’Addazio ed Emiliano di Matteo – riporta testualmente l’articolo online.  Il testo normativo propone delle modifiche in virtù del principio di leale collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, che ha sollecitato la revisione di alcuni punti – precisa la nota online. Sono stati ascoltati, Carlo Giovani e Francesca Molinari del Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La quarta commissione  ha espresso parere favorevole sulla proposta, mentre i lavori di approfondimento proseguiranno in commissione territorio in una prossima seduta, a cui parteciperà l’assessore competente, Emanuele Imprudente, ed alcune aziende del settore, che saranno di nuovo ascoltate a riguardo – recita il testo pubblicato online. La giornata politica è iniziata questa mattina con la Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, in cui sono intervenuti i responsabili dell’Area operativa, Abruzzo-Marche-Molise di Enel distribuzione, per chiarire le ragioni di alcuni disservizi segnalati nel teramano dal consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme). A seguire è stata discussa la situazione dei lavoratori del comparto balneare, sulla quale sono stati ascoltati Riccardo Padovano, presidente Sindacato italiano balneatori – Fipe Confcommercio e Lucio Cipollini, coordinatore regionale Filcams Cgil Abruzzo Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Osservatorio Regionale della Legalità, presieduto da Francesco Prospero, ha invece esaminato il progetto di legge “Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. La bozza di testo è stata sottoscritta da tutti i componenti dell’Osservatorio ed è pronta per l’avvio dell’iter nelle Commissioni.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

