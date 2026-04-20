comparsa di Stefano Bubbolo: il cordoglio del sindaco dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Stefano Bubbolo, venuto a mancare all’et? di 61 anni – precisa la nota online. Stefano ? stato una figura nota e riconoscibile per tutta la comunit? aquilana, capace, con il suo stile diretto e il suo approccio sopra le righe, di farsi sempre ascoltare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attento alle dinamiche politiche e sociali della citt?, non ha mai fatto mancare il suo punto di vista, spesso pungente, ma sempre animato da un forte senso di appartenenza alla nostra comunit?. Il suo modo schietto di richiamare tutti al bene comune rester? uno dei tratti pi? autentici del suo carattere – Strenuo tifoso dell’Aquila Calcio, ha vissuto con passione le vicende della squadra, condividendo emozioni e difficolt? con tanti concittadini – precisa il comunicato. La sua scomparsa lascia un vuoto nella nostra comunit?. Alla sua famiglia e ai suoi cari, a nome dell’intera comunit? aquilana e mio personale, rivolgo le pi? sentite condoglianze”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it