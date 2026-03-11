Competenze studenti italiani nei test Invalsi

In queste ore, il tema degli esami Invalsi è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. I dati dell’ultimo Rapporto Invalsi 2025 evidenziano criticità nel livello di preparazione degli studenti italiani al termine della Scuola secondaria: diplomandi non sempre pronti per affrontare l’università e il mondo del lavoro, con meno della metà degli studenti adeguatamente preparati in Matematica. Questi risultati sollevano importanti interrogativi sul sistema educativo nazionale e sull’efficacia delle politiche scolastiche adottate. Le scuole, dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia, stanno tornando a riempirsi, ma le sfide da affrontare sono molte e richiedono un’immediata riflessione da parte di docenti, istituzioni e famiglie. È fondamentale comprendere come supportare al meglio gli studenti per garantire loro un futuro professionale di successo e una piena realizzazione delle proprie potenzialità.

