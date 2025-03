Compleanno di Chieti, sì del Consiglio all’istituzione della Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sì unanime del Consiglio comunale di ieri alla proposta dell’associazione teatina “Gli Achilliani” che istituisce la “Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate”, che a partire da quest’anno avrà come ricorrenza l’11 maggio, festa patronale della città che segna, così, il “compleanno di Chieti”. “Una giornata che unisce storia e identità culturale – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio Luigi Febo – e che arricchirà il valore e e il significato il nostro 11 maggio, che è già un momento importante per la città e per la sua storia – Buon lavoro all’associazione degli achilliani che sta predisponendo le iniziative per l’esordio dell’evento”.”Contenti del risultato ottenuto in Aula a favore di questa iniziativa, che ho seguito come delegata alla Associazioni, ma che è una proposta di delibera promossa, voluta e predisposta direttamente dall’Associazione “Gli Achilliani” che, così facendo, si è fatta attore attivo e proattivo in seno al Consiglio comunale di un’istanza venuta dalla cittadinanza – così la consigliera Barbara Di Roberto, delegata alle associazioni – . Sono orgogliosa, quindi, dell’azione legislativa messa in campo dall’Associazione e soprattutto del risultato che abbiamo raggiunto, perché è il frutto di una costruttiva collaborazione e compartecipazione tra cittadini e amministrazione comunale sull’esatto tracciato indicato dal Sindaco Ferrara che dell’ascolto e del dialogo fa il proprio caposaldo di governo”

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it