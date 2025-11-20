Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 20 novembre 2025 – A partire dal 19 Novembre 2025 e fino al 19 Gennaio 2025 il territorio del Comune di Chieti sarà interessato dalle attività di censimento, sul campo, afferenti alle seguenti unità di rilevazione: Accessi esterni; Targhe Passi Carrabili autorizzati – aggiunge la nota pubblicata. L’attività di censimento verrà effettuata da rilevatori incaricati dall’Ente di cui alla Determina n. 932 del 05.11.2025 “Completamento del censimento della toponomastica nell’ambito del territorio comunale per i civici non accessibili da remoto (streetview) e da rilevare direttamente sul campo – CIG B8BAB9C7FD”. I rilevatori, muniti di apposito cartellinodi riconoscimento rilasciatodal Comune di Chieti, disporranno di dispositivo tablet per la raccolta, digitale, delle informazioni (dati alfanumerici ed immagini). Per acquisire le informazioni delle unità di rilevazione, si sposteranno a piedi lungo le aree di circolazione pubbliche e/o percorsi aperti al pubblico transito – Ai finidella raccolta delleinformazioni, per le unitàdi rilevazione, irilevatori non potranno fare “interviste”, non potranno acquisire eventuali informazioni, seppure liberamente/spontaneamente, fomite dagliutenti nonché nonpotranno altresì effettuaremisurazioni al finedi acquisire dati dimensionali non richiesti . Oltre ai dati oggetto della rilevazione e per ogni unità di rilevazioni verranno acquisite, attraverso il dispositivo tablet del rilevatore, delle immagini con ampiezza del campo fotografico limitatamente esteso al corrispondente ingombro ottico e con un confinato spazio visivo circostante tale da permette di riscontrare univocamente quanto segue: ove presente, per accesso esterno, almeno una immagine dell’accesso fino all’inquadratura della targa del numero civico; Per ulteriori eventuali informazioni è possibile contattare: III Settore-Sviluppo del Territorio – Viale Amendola n. 53 – 66100 CHIETI – Dirigente Arch. Carlo Di Gregorio – carlo – riporta testualmente l’articolo online. digregorio@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it II Servizio-Urbanistica, Viale Amendola n. 53 – 66100 CHIETI – Funzionario Responsabile Arch. Lucia Morretti – 08711341554 – lucia – viene evidenziato sul sito web. morretti@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it

