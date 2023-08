Comune e comitato uniti dalle feste di San Bartolomeo.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 21 agosto 2023 – Si aprirà domani a Brecciarola, con la tre giorni di eventi dedicati a San Bartolomeo, il Settembre scalino, intrattenimento della tradizione che chiude l’estate teatina con diverse iniziative a Chieti Scalo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Abbiamo lavorato gomito a gomito con la parrocchia e il comitato organizzatore delle feste di Brecciarola – annuncia il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – il Comune ha fatto la sua parte, ma mi preme ringraziare sia don Graziano Gagliano e sia tutto il comitato feste e gli organizzatori, che hanno saputo dare alla sinergia la giusta rotta – viene evidenziato sul sito web. Brecciarola è una parte importante della città, è un quartiere popoloso che merita un’attenzione particolare, perché è una zona fondamentale di Chieti Scalo ed è per questo che abbiamo voluto che il settembre scalino partisse da lì. Da domani avremo la tre giorni con musica, intrattenimento e due cover band di altissima qualità sul palco di Brecciarola, tre giorni intensi che uniscono la ritualità religiosa al divertimento popolare, in onore di un santo molto amato a Chieti – precisa la nota online. Sarà una significativa anteprima della Notte Gialla di settembre in cui tradizionalmente culmina la settimana del Ss Crocifisso, in questo modo diamo alla festa un’identità ancora più forte e integrata con quella della città di cui è parte integrante”. “Sarà una festa di tutti, molto sentita a Brecciarola, che accanto alla devozione al nostro San Bartolomeo, propone attenzione e vicinanza anche alla popolazione, soprattutto quella più in difficoltà e vulnerabile – così don Graziano Gagliano – Oltre alle funzioni e anche oltre agli spettacoli costruiti con il comitato e l’importante supporto dell’Amministrazione, che ringraziamo, riusciremo a stare vicino alla gente che vive un periodo di grande sacrificio, lo faremo con una lotteria che concluderà la tre giorni e che metterà in palio panieri di prodotti utili e di sostegno alle famiglie: buoni spesa, buoni benzina, ma anche materassi e altre utilità per dare alla nostra gente un aiuto concreto e, speriamo, gradito – recita il testo pubblicato online. L’invito da parte mia e del comitato con cui c’è piena collaborazione e sinergia, è a partecipare numerosi da domani e fino al 24 agosto per una festa che parla a tutte le generazioni e che, nel suo piccolo, è anche occasione per stare insieme e sostenere Brecciarola”. Il programma – viene evidenziato sul sito web. Martedì 22 agosto: – Ore 18 Santa Messa – Ore 21.30 esibizione della cover band ufficiale di Ligabue, “Sopravvissuti e sopravviventi” Mercoledì 23 agosto: – Ore 18 Santa Messa – Ore 21.30 esibizione di Federica Cocco e la sua Orchestra Giovedì 24 agosto: – Ore 8 Santa Messa in onore di San Bartolomeo apostolo – Ore 8.30 banda Città di Chieti per le vie di Brecciarola – Ore 18 Santa Messa e Processione con sosta del ricordo in piazza – Ore 21.30 esibizione della tribute band internazionale di Erosa Ramazzotti, Dove c’è musica – Ore 24 estrazione della lotteria

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it