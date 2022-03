Comune e Ufficio scolastico regionale e provinciale, sinergia in nome dello sport

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 20 marzo 2022 – Si chiama

“Piccoli eroi” il primo corso per docenti dell’Infanzia che domani prenderà il

via nel palazzetto dello sport di Santa Filomena – si apprende dal portale web ufficiale. Un’attività che nasce dalla

stretta collaborazione fra Comune e Ufficio scolastico Regionale e provinciale

e con la collaborazione della Federazione Giuoco Handball Abruzzo, che gestisce

la struttura, al fine di proporre una ripresa sana e completa della motorietà dopo

il covid. In cantiere anche la programmazione di attività sportive per i

bambini, bambine e ragazzi in arrivo dall’Ucraina, ospitati in città.

“Crediamo molto nel valore dello

sport, soprattutto in questo momento, speriamo, di uscita dalla pandemia – così

il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

allo Sport, Manuel Pantalone – per questo

abbiamo avviato anche questo percorso con l’Ufficio Scolastico regionale e provinciale,

che porterà formazione e maggiore attività motoria nella fascia di età più

sensibile – Un impegno, quello di proporre il moto come nuovo inizio dopo la

pandemia, in cui crediamo molto, perché restituisce vivibilità dopo un periodo

di stasi e dopo la particolare situazione emotiva portata dal virus. Per questo

saremo presto attivi anche per fare fronte alla nuova emergenza scatenata dalla

guerra in Ucraina, è nostra intenzione mettere in cantiere anche attività

sportive, oltre che ludiche e didattiche, per accogliere e integrare al meglio i

bambini e i ragazzi arrivati anche a Chieti – precisa il comunicato.

Lo faremo con questa sinergia

attiva con l’Ufficio scolastico provinciale, già parte della rete degli

interventi dedicati ai profughi a livello prefettizio e comunale, ma coinvolgeremo,

inoltre, anche le realtà sportive cittadine, perché possano dare a questi

bambini e ragazzi la possibilità di fare sport durante la loro permanenza –

Domani, intanto parte un

programma fitto di appuntamenti, volti a coniugare sport e formazione, ogni

insegnante, una volta formato, potrà replicare nella propria scuola di

appartenenza le attività.

Una collaborazione che crescerà,

quella con l’Ufficio scolastico, a breve renderemo gratuito anche l’utilizzo dello

Stadio Angelini per dare la possibilità ai più giovani di fare attività

formativa e portare avanti un programma di sport e benessere indispensabile per

restituire ai più giovani i due anni di attività cancellate dal covid”.

