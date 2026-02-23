Comuni montani, Di Marco: ccco cosa aspetta i 27 comuni abruzzesi fuori dalla legge Calderoli

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 febbraio 2026 – 08:52- “La scelta di riformulare in negativo la definizione di comuni montani che ha regnato fino a oggi, non è un modo di migliorare l’apporto dello Stato sul territorio, anzi – precisa il comunicato. Perché la classificazione incide direttamente su fiscalità, incentivi, accesso ai fondi e possibilità di sviluppo, benefici che i 27 centri esclusi dalla riclassificazione non avranno più, ricevendo in cambio solo la promessa di essere considerati dal punto di vista di sostegni e fondi – precisa la nota online. Restare fuori taglia anche tante cose, e non bastano le raccomandazioni di chi guida oggi la Regione a compensarle” scrive il consigliere Antonio Di Marco (PD). “Serve un impegno che vada oltre e che presenti già da subito misure che diano le coperture ad oggi solo promesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione scenda in campo, al posto di provare difese fragili della scelta solo perché arriva dal governo amico: chieda a questi provvedimenti che si attivino in contemporanea, cosa che al momento non c’è. Restare fuori comporta: esclusione da bonus e crediti d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa e per le imprese giovanili; assenza di sgravi contributivi per i lavoratori in smart working che si trasferiscono nei piccoli comuni; mancata riduzione strutturale dei contributi nel settore agricolo; applicazione delle imposte ordinarie, più elevate, sui trasferimenti di terreni agricoli; minore punteggio nei bandi regionali ed europei; impossibilità di accedere al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – e queste sono privazioni pesanti” spiega – “La nuova definizione di ‘montanità’ si basa esclusivamente su criteri tecnici legati ad altitudine e pendenza del territorio – recita il testo pubblicato online. Tuttavia, le conseguenze di tale impostazione sono concrete: economiche, sociali e amministrative – La classificazione montana non può essere ridotta a calcoli teorici, poiché rappresenta una leva strategica capace di determinare risorse disponibili, strumenti operativi e margini di intervento per i territori – precisa il comunicato. È quindi necessario – conclude – che il governo regionale segua i consigli degli enti che rappresentano i Comuni e che sono contro il ridimensionamento e rappresenti in modo equilibrato le esigenze di tutti i territori, senza distinzioni né preferenze, tutelando il futuro delle aree interne e dei servizi locali”. (com/red)

