Comuni montani, Di Marco: Servono risposte concrete ai territori esclusi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 giugno 2026 – 16:46- “Una risposta chiara sugli effetti della Legge 131/2025 sulla montagna e sulle conseguenze per i Comuni rimasti esclusi dalla classificazione e dai fondi, questo chiedeva la mia interpellanza per dare voce a un disorientamento e a un disagio grande delle amministrazioni che si sono viste escluse, cosa che al momento non è ancora accaduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Continuano a non esserci certezze per i Comuni tagliati fuori dalle provvidenze e dai benefici collegati”, così Antonio Di Marco dopo la discussione in Aula dell’interpellanza sul tema e sulle conseguenze per i territori abruzzesi rimasti esclusi dalla nuova classificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Nella sua risposta, l’assessore Santangelo ha ricordato che la riforma nazionale ha introdotto un parametro oggettivo legato all’altezza dei Comuni, definito a livello europeo e non discrezionale per le Regioni – precisa la nota online. Che il taglio per l’Abruzzo è sceso da circa 50 a 26 Comuni esclusi e ha garanti che l’applicazione della legge non comporta alcun rischio di perdita dei fondi già previsti per le zone di montagna, restando confermati gli interventi della legge 158/2017 per i piccoli Comuni, le programmazioni sanitarie territoriali, e le misure di sviluppo rurale e di contrasto allo spopolamento – riferisce Di Marco – . Prendo atto del lavoro svolto dalla Regione per limitare i danni della classificazione nazionale, ma le garanzie riferite oggi non possono bastare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non esiste un orizzonte e provvedimenti certi che assicurano che ciò accadrà davvero – aggiunge testualmente l’articolo online. Primo: bisogna prestare la massima attenzione ai ricorsi presentati dai Comuni, alcuni dei quali sono già stati presi in considerazione, e questo è un segnale che le criticità sollevate dai territori sono fondate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Secondo: non bastano le rassicurazioni, servono strumenti concreti e immediati a sostegno delle aree montane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Terzo: il Comitato Legislativo sta lavorando sulla questione, ma è indispensabile che la Regione ascolti direttamente i Comuni rimasti esclusi dalla riforma, per comprendere fino in fondo l’impatto reale che questa classificazione avrà sui loro territori – Cosa che ad oggi non è ancora accaduto – riporta testualmente l’articolo online. Equo sarebbe un confronto ufficiale tra l’assessorato e i sindaci dei Comuni esclusi, il Comitato per la legislazione sta lavorando su questo dossier ed ha già fatto passi, ma chi rappresenta i territori interessati deve essere messo in condizione di capire davvero la portata della riforma e deve sentirsi parte del processo decisionale – si apprende dalla nota stampa. Dobbiamo far sentire la Regione vicina ai territori, non distante da chi vive ogni giorno le difficoltà delle aree montane – si apprende dalla nota stampa. Un modo per farlo è concepire una nuova legge regionale sulla montagna che sia condivisa, bisogna blindare questi parametri e assicurare la maggior tutela possibile”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it