COMUNICATO CENTRO FORMAZIONE STEWARD

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Delfino Pescara 1936 Spa, Centro di Formazione qualificato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in collaborazione con Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro S.r.l., è lieta di annunciare l’avvio del corso di formazione per operatore steward (OS), come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019. Il corso si pone l’obiettivo di formare figure professionali di alta specializzazione al servizio degli spettatori da impiegare negli impianti sportivi dove si svolgono competizioni calcistiche, fornendo competenze distintive e specialistiche per l’espletamento delle principali attività tipiche dello steward, tra i quali i servizi di controllo dei titoli di accesso, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sportivi – aggiunge la nota pubblicata. La modalità ibrida di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche, unita all’elevata professionalità del corpo docenti impiegato, consentiranno di acquisire conoscenze pratiche e tecniche per contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi – Il corso avrà una durata complessiva di 56 ore, suddivise in 32 ore di lezioni frontali e 24 ore di esercitazioni – aggiunge la nota pubblicata. Tutte le lezioni si svolgeranno presso l’Ekk Hotel, a Città Sant’Angelo (PE), in Strada Lungofino, 185. Le esercitazioni avranno luogo presso lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia – viene evidenziato sul sito web. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail ufficio – formazione@626point.it entro e non oltre il 10 febbraio 2023 e dovranno essere corredate di: Documento di riconoscimento e codice fiscale; N.B Per l’ammissione al corso – che avrà inizio il 23 febbraio p.v. – i candidati saranno sottoposti alla preliminare verifica dei requisiti psicoattitudinali come previsto dall’allegato A, al D.M. 19/08/2019. La verifica sarà effettuata il 15 febbraio p.v. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, sarà possibile contattare il dott. Daniele Mantini al numero 350 0777514 o all’indirizzo e-mail ufficio – formazione@626point.it Al termine del corso i candidati saranno sottoposti ad un test finale, all’esito del quale sarà rilasciato l’attestato con dettagliata relazione sulle attività svolte, nonché il libretto professionale dello steward in formato cartaceo abilitante all’incarico di operatore steward valido su tutto il territorio nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

