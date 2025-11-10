Comunicato stampa: ARRIVA A SPOLTORE IL CAFFE’ ALZHEIMER, MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE

ARRIVA A SPOLTORE IL CAFFE’ ALZHEIMER, Arriva a Spoltore il Caffè Alzheimer: un luogo di incontro e sostegno pensato per chi ha disturbi di memoria o demenza e per i loro familiari e caregiver. Il primo di quattro appuntamenti nel territorio comunale di Spoltore sarà in via Basilea 4, nel Centro Civico di Villa Raspa, alle ore 15.30 del 12 novembre 2025. E’ un progetto dell’Associazione La Villa con il sostegno della Regione Abruzzo e il patrocinio del Comune. “L’obiettivo” spiega Annalisa Faieta dell’associazione “è creare uno spazio accogliente e informale dove i caregiver possano confrontarsi tra loro e con esperti, ricevendo supporto e consigli pratici”. Allo stesso tempo i pazienti potranno partecipare ad attività di stimolazione cognitiva: ne sarà presentata una diversa per ogni incontro. Si inizia con l’improvvisazione teatrale, ideale per mantenere attive memoria e capacità relazionali: seguiranno negli appuntamenti successivi giochi cognitivi, attività artistiche e pittura creativa. Saranno dunque allestite due sale: una per caregiver e familiari, una per i pazienti. “L’iniziativa è itinerante perché possa raggiungere quante più persone possibile” spiega Faieta. Il Caffè nel 2025 è già stato a Loreto e Penne, in questi giorni si terrà a Spoltore e Montesilvano ed entro maggio 2026 raggiungerà anche Scafa e Tocco Casauria per portare “dal cuore della montagna fino alla costa” un messaggio di cura, vicinanza e comunità. “La partecipazione è libera e questo permette a chi ha iniziato il percorso in una città di proseguirlo in un’altra” aggiunge. “E’ un’opportunità anche perché gli incontri sono gratuiti”. Saranno presenti all’ incontro del 12 novembre i terapisti Milena Gigante, ideatrice del progetto, Gioia Chiacchiaretta, guida per le attività del primo incontro, Alessia Erario. Chiacchiaretta, attiva nella pratica clinica in ambito neuropsicologico, ha sviluppato programmi specifici d’intervento per il supporto a persone affette da malattia organica invalidante e nel sostegno ai caregiver familiari, quali genitori con figli affetti da disabilità e famiglie di persone con demenza o altre difficoltà neurocognitive. “Abbiamo voluto appoggiare questa iniziativa che consideriamo di grande importanza” chiosa il consigliere delegato alla sanità Marzia Damiani “Tutti possono sentirsi meno soli di fronte a una sfida che tocca tante famiglie”. (Info: ; 333 7731039) Spoltore, 10 novembre 2025