Comunicato stampa della Polizia locale

della Polizia locale Proseguono i controlli della Polizia Locale di Pescara, coordinata dal comandante Danilo Palestini, nell’area centrale della città, finalizzati a contrastare i fenomeni che possono generare degrado urbano. L’ultimo servizio in ordine di tempo, effettuato nella giornata di ieri, venerdì, ha interessato in particolare l’area di parcheggio situata di fronte al Bingo, tra via Michelangelo e corso Vittorio Emanuele II, che è stata liberata dalla presenza di un gruppo di extracomunitari – dediti all’accattonaggio e al consumo di alcool – che si erano accampati nel parcheggio infastidendo i passanti. L’operazione della Polizia locale, diretta sul posto dal maggiore Matteo Giampietro, è scaturita dal pattugliamento effettuato nel quadrilatero centrale tra il Terminal Bus e Piazza Santa Caterina, un’attività mirata posta in essere quotidianamente in questa porzione della città. E’ stata notata la presenza all’interno del parcheggio di sei persone, visibilmente in stato di alterazione, che si erano accampate dinanzi l’ingresso pedonale del parcheggio, su corso Vittorio Emanuele, e molestavano in maniera insistente i fruitori dell’area di sosta. A quel punto gli agenti, dopo aver informato la Centrale operativa, raggiunti sul posto dall’ufficiale e da altre pattuglie, in auto e in moto, sono intervenuti per circoscrivere l’area del bivacco e isolare i sei, che sono stati sottoposti a controllo. Due di loro, un senegalese di 43 anni e un albanese di 33 anni, risultati in regola, sono stati sanzionati per aver limitato la fruibilità del parcheggio pubblico e per ubriachezza, sottoposti a Daspo urbano ed allontanati, per cui non potranno tornare in quell’area. Gli altri quattro, risultati sconosciuti in banca dati sono stati portati in questura e identificati mediante foto segnalamento. Uno di loro aveva un coltello a serramanico. Si tratta di quattro senegalesi, tutti uomini, di età compresa tra 31 e 49 anni, per i quali sono scattati gli stessi provvedimenti sanzionatori e l’invito a regolarizzare la posizione sul territorio italiano. Il bilancio complessivo dell’operazione è di 12 sanzioni, sei Daspo urbani e una denuncia a piede libero per porto abusivo di arma, con contestuale sequestro penale del coltello a serramanico all’uomo che andava in giro armato. “Ringrazio la Polizia locale per l’attività quotidiana in questa zona della città dove alcune presenze preoccupano e allarmano i cittadini, facendo percepire una insicurezza che va contrastata attraverso azioni concrete. Queste azioni ci sono ogni giorno e, se necessario, vanno implementate”, dice il sindaco Carlo Masci. “Questo intervento, insieme a quelli delle forze dell’ordine, che pure sono costanti e che sollecito sempre in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in tutte le zone sensibili della città, dal centro alla periferia, è la dimostrazione di un’attenzione che c’è e che non viene mai meno. Quello di ieri è un altro segnale importante non solo nei confronti dei cittadini, che ce li chiedono, ma anche nei confronti di chi pensa di poter agire senza correre alcun rischio e senza subire conseguenze di alcun genere: è fondamentale usare tutti gli strumenti a disposizione, a partire dai Daspo applicati ieri dalla Polizia locale”. Pescara, 8 novembre 2025