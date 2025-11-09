Comunicato stampa No alla violenza sulle donne con la camminata energetica sul lungomare

No alla violenza sulle donne con la camminata energetica sul lungomare Tante persone in piazza e sul lungomare, tutte unite dal desiderio di partecipare alla camminata energetica per finanziare l’associazione Il sorriso di Gaia, nell’ambito della rassegna “365 giorni no alla violenza sulle donne” organizzata anche quest’anno dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara per sensibilizzare la città e dire stop alla violenza sulle donne, di qualsiasi tipo essa sia. Gli 85 partecipanti alla camminata energetica, organizzata con la collaborazione dell’associazione Camminata energetica di Simona Bucciarelli, si sono ritrovati in piazza Salotto nonostante la pioggia e hanno trascorso alcune ore insieme per fare sport, accompagnati lungo il percorso dall’assessore Adelchi Sulpizio, dopo il saluto del sindaco Carlo Masci, in piazza della Rinascita. “Un appuntamento che si ripete e che testimonia ancora una volta che insieme ci si diverte e si dà forza a un messaggio importante, contro la violenza. In questo caso abbiamo sostenuto un’associazione che ha bisogno del nostro aiuto”, dice Sulpizio. “Ringrazio chi c’era e ha dimostrato una grande sensibilità e invito tutti a seguire gli appuntamenti della rassegna, che andranno avanti fino al mese di giugno. La giornata clou sarà quella del 25 novembre e comincerà con l’incontro con gli studenti, per parlare da vicino con i giovani ed educarli, e si concluderà con la serata al Massimo, coordinata da Walter Nanni, con la partecipazione dell’attore Stefano Fresi e della cantante Dolcenera. Le iscrizioni su Eventbrite sono aperte (https://365giornino.eventbrite.it). L’ingresso è gratuito”. Pescara, 9 novembre 2025