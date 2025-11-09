- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàComunicato stampa No alla violenza sulle donne con la camminata energetica sul...
Attualità

Comunicato stampa No alla violenza sulle donne con la camminata energetica sul lungomare

- Spazio Pubblicitario 02 -

No alla violenza sulle donne con la camminata energetica sul lungomare Tante persone in piazza e sul lungomare, tutte unite dal desiderio di partecipare alla camminata energetica per finanziare l’associazione Il sorriso di Gaia, nell’ambito della rassegna “365 giorni no alla violenza sulle donne” organizzata anche quest’anno dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara per sensibilizzare la città e dire stop alla violenza sulle donne, di qualsiasi tipo essa sia. Gli 85 partecipanti alla camminata energetica, organizzata con la collaborazione dell’associazione Camminata energetica di Simona Bucciarelli, si sono ritrovati in piazza Salotto nonostante la pioggia e hanno trascorso alcune ore insieme per fare sport, accompagnati lungo il percorso dall’assessore Adelchi Sulpizio, dopo il saluto del sindaco Carlo Masci, in piazza della Rinascita. “Un appuntamento che si ripete e che testimonia ancora una volta che insieme ci si diverte e si dà forza a un messaggio importante, contro la violenza. In questo caso abbiamo sostenuto un’associazione che ha bisogno del nostro aiuto”, dice Sulpizio. “Ringrazio chi c’era e ha dimostrato una grande sensibilità e invito tutti a seguire gli appuntamenti della rassegna, che andranno avanti fino al mese di giugno. La giornata clou sarà quella del 25 novembre e comincerà con l’incontro con gli studenti, per parlare da vicino con i giovani ed educarli, e si concluderà con la serata al Massimo, coordinata da Walter Nanni, con la partecipazione dell’attore Stefano Fresi e della cantante Dolcenera. Le iscrizioni su Eventbrite sono aperte (https://365giornino.eventbrite.it). L’ingresso è gratuito”. Pescara, 9 novembre 2025

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it