COMUNICATO STAMPA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Delfino Pescara 1936 Spa comunica di avere ricevuto in data odierna dalla Procura Federale l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze”.

La società è certa di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici, nonché in conformità con le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori.”

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio