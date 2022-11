Comunicato ufficiale – Luca Borzelli

- Advertisement -

Chieti Calcio, ultime dal sito web della società neroverde:

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica che Luca Borzelli è entrato a far parte dello staff di Mauro Chianese e ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda – si legge sul sito web ufficiale. Originario di Roma, Luca è laureato in Scienze Motorie indirizzo calcio all’Università San Raffaele – si apprende dalla nota stampa. Il classe ’96 è in possesso del patentino da allenatore Uefa B. Nel suo curriculum due stagioni da allenatore dei giovanissimi regionali dell’ Orange Futbolclub e a seguire Salaria Sport Club, Parioli, Atletico Roma Nord e la Juniores della Luiss. A Luca un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde!

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo dal Chieti F.C. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Chieti Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: chietifc.it