Comuzzo: trattativa in corso tra Fiorentina e Torino

La notizia di un possibile passaggio di Comuzzo al Torino tiene banco nelle ultime ore, risultando tra i trend più cercati sui motori di ricerca. Secondo indiscrezioni, la Fiorentina sarebbe in trattativa avanzata per cedere il giocatore al club granata. Questo movimento potrebbe segnare un cambio importante nel calciomercato estivo, con il giocatore che potrebbe presto dire addio alla maglia viola per vestire quella del Toro.

Le voci su questa operazione si sono intensificate nelle ultime ore, con il Torino che sembra essere determinato nel portare a termine l’affare. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti. Resta dunque da attendere ulteriori sviluppi e comunicazioni ufficiali per avere la certezza di questo trasferimento.

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