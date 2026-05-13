Conan O’Brien torna ad ospitare gli Oscar

Mercoledì 13 Maggio 2026, il tema in tendenza online è il ritorno di Conan O’Brien come presentatore degli Oscar. Dopo due edizioni di successo, l’annuncio della sua terza conduzione ha scatenato l’interesse del pubblico, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.

Conan O’Brien, noto comico e conduttore televisivo, ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e ironico, confermandosi una scelta apprezzata dagli spettatori e dagli addetti ai lavori.

Il suo ritorno come padrone di casa della prestigiosa cerimonia cinematografica rappresenta un evento atteso, che promette divertimento, sorprese e momenti indimenticabili per gli spettatori in tutto il mondo.

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