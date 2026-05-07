Concerto di Ditonellapiaga al Coolture Fest: il tour estivo parte dall’Aquila con una serata di musica e creatività all’insegna dell’incontro tra studenti e città

Il Centro polifunzionale Canadà dell’Aquila sarà il palcoscenico del concerto gratuito di Ditonellapiaga il prossimo 26 maggio alle 21. L’artista romana darà così il via al suo tour estivo 2026, il primo dopo il ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!” e l’uscita del nuovo album “Miss Italia”. L’evento, organizzato da Adsu L’Aquila nel contesto del Coolture Fest, celebrerà la Capitale italiana della Cultura 2026.

Il concerto di Ditonellapiaga sarà il momento clou della giornata “Multiverso Canadà”, promossa da Adsu L’Aquila per valorizzare gli spazi universitari come luoghi di incontro e produzione culturale aperti alla città. La serata sarà arricchita da mostre, live painting, installazioni artistiche, musica dal vivo e attività sportive per coinvolgere studenti e cittadini.

Il presidente di Adsu L’Aquila, Marica Schiavone, ha sottolineato che eventi come questo mirano a rafforzare il legame tra gli studenti e la città, offrendo momenti di incontro e condivisione al di là della dimensione accademica. Ditonellapiaga aprirà così una tournée che la porterà in vari festival e rassegne in tutta Italia nei mesi successivi, con tappe già confermate a Cagliari, Perugia, Bergamo, Treviso, Arezzo, Trento e Padova.

La cantautrice romana ha raggiunto il grande pubblico con l’album “Camouflage” nel 2022, che le ha fatto vincere la Targa Tenco per la Miglior Opera Prima. Il suo brano “Chimica” ha consolidato la sua popolarità dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024 insieme a Donatella Rettore. Il nuovo album “Miss Italia”, pubblicato il 10 aprile 2026, segna un nuovo capitolo nella carriera artistica di Ditonellapiaga.

Durante il concerto all’Aquila, i fan potranno ascoltare “Che fastidio!”, premiato al Festival di Sanremo 2026 con il riconoscimento “Giancarlo Bigazzi” per il miglior componimento musicale. Da menzionare anche il legame con l’Abruzzo dietro il ritorno sanremese dell’artista, con la produzione del brano a cura di Edoardo Ruzzi, musicista e producer originario di Loreto Aprutino.