Concessioni balneari, Lugini: Affrontiamo questione che riguarda il futuro di centinaia di imprese e delle loro famiglie

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 luglio 2026 – 16:20- “Accolgo con soddisfazione la convocazione della I°Commissione consiliare competente per l’avvio dell’esame del mio progetto di legge in materia di concessioni demaniali marittime – È un passaggio importante perché ci permette finalmente di affrontare nel merito una questione che riguarda il futuro di centinaia di imprese balneari abruzzesi e delle loro famiglie, che da troppo tempo vivono in una condizione di forte incertezza – La recente decisione del Consiglio dei ministri di non sollevare rilievi di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Calabria rappresenta, a mio avviso, un segnale estremamente significativo – recita il testo pubblicato online. Il Governo ha infatti scelto di non impugnare un provvedimento che pone al centro la verifica concreta della scarsità della risorsa demaniale e delle peculiarità del territorio, superando ogni automatismo nell’applicazione della direttiva Bolkestein. È un precedente importante che dimostra come sia possibile coniugare il rispetto della normativa europea con la tutela del patrimonio economico e imprenditoriale rappresentato dalle imprese balneari – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto di legge che ho depositato in Consiglio regionale si muove nella stessa direzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho voluto proporre una disciplina che consenta di assumere decisioni fondate su dati oggettivi e verificabili, prevedendo una ricognizione aggiornata delle aree demaniali marittime disponibili lungo il litorale abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Solo dopo aver accertato l’effettiva disponibilità della risorsa sarà possibile valutare se ricorrano le condizioni previste dal diritto europeo per l’applicazione delle procedure competitive, evitando interpretazioni automatiche che rischiano di penalizzare ingiustamente le nostre imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dietro ogni stabilimento balneare non c’è soltanto una concessione amministrativa, ma ci sono famiglie, lavoratori, fornitori e attività economiche che da generazioni contribuiscono allo sviluppo turistico della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo ritengo fondamentale garantire un quadro normativo certo, che consenta alle imprese di programmare il proprio futuro e continuare a investire – Mi auguro che il lavoro delle Commissioni competenti possa concludersi rapidamente e che il Consiglio regionale riesca a licenziare in tempi brevi questa proposta di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi, anche alla luce del precedente rappresentato dalla Calabria, credo che esistano tutte le condizioni per approvare una normativa equilibrata, rispettosa del diritto europeo e capace di dare finalmente risposte concrete alle famiglie dei balneatori abruzzesi, che attendono da troppo tempo certezza e stabilità”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Gianpaolo Lugini – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it