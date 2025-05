Conclusa con grande partecipazione la Prima Edizione del Concorso Letterario “Scrittori si diventa”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 7 maggio 2025 – Nella Sala Consiliare dell’Amministrazione Provinciale di Chieti si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione della Prima Edizione del Concorso Letterario “Scrittori si diventa”, promosso dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi con il supporto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione – A consegnare i premi ai giovani autori sono stati il sindaco Diego Ferrara e l’assessora Teresa Giammarino, che ha concluso – “È stata una giornata ricca di emozioni – così l’assessoraalla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – perché abbiamo potuto toccare con mano il talento e la sensibilità dei nostri giovani scrittori, che attraverso parole e fantasia ci hanno restituito una visione fresca, profonda e immaginifica della città di Chieti – Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte)esecondarie di primo grado, aveva come tema “La città di Chieti nel passato, nella realtà di oggi e nella mia fantasia di domani – aggiunge la nota pubblicata. Grazie a tutti gli studenti, ai docenti e alle famiglie che hanno partecipato e creduto in questo progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. È solo l’inizio di un percorso che continueremo a sostenere con convinzione: perché le parole dei ragazzi sono già semi di futuro per la nostra città”. Un invito a raccontare, riflettere e immaginare il futuro della città attraverso gli occhi dei più giovani – aggiunge la nota pubblicata. Obiettivi centrali dell’iniziativa: Promuovere la lettura e la scrittura come strumenti di crescita personale; Valorizzare la creatività e il pensiero critico dei ragazzi; Incentivare la partecipazione civica attraverso il ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi – precisa la nota online. I testi sono stati valutati da una giuria composta da esperti e scrittori locali quali: le professoresse Tonita Di Nisio e Roberta De Thomasis, i professori Aurelio Bigi e Fabrizio Domenicucci, che hanno premiato l’originalità, la qualità narrativa, l’attinenza al tema e la capacità espressiva – viene evidenziato sul sito web. Sono stati premiati i primi tre classificati per ogni sezione, con diploma e buono libro, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato – recita il testo pubblicato online. Menzioni speciali hanno inoltre riconosciuto contributi particolarmente meritevoli – precisa il comunicato. Durante la cerimonia, la professoressa Di Nisio ha letto gli stralci più significativi degli elaborati premiati –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it