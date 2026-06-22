Concorsi 2026: spese consentite per nuovi bandi

La notizia dei prossimi concorsi del 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. Si parla di nuovi bandi in arrivo, con spese autorizzate per oltre 1000 posti. Tra le novità, si segnalano i concorsi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e un concorso “lampo” della Presidenza del Consiglio per specialisti digitali. Un’opportunità importante per chi è alla ricerca di nuove sfide lavorative.

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