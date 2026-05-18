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Concorso Agenzia Entrate 2026: posti per diplomati disponibili

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La notizia del concorso dell’Agenzia delle Entrate per il reclutamento di 622 assistenti gestionali riservati alle categorie protette continua a catalizzare l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Questa opportunità di lavoro rappresenta un’importante occasione per i diplomati che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito fiscale.

Il concorso prevede la copertura di posti in varie regioni italiane, inclusa la Sicilia, offrendo un’opportunità di impiego diffusa su tutto il territorio nazionale. La scadenza per partecipare e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Per rimanere aggiornati su ulteriori sviluppi e approfondimenti relativi a questo concorso, vi invitiamo a consultare le fonti online per ulteriori dettagli e chiarimenti.

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